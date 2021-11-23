Ferhat Göçer, pandemi sonrası ilk kez Bostancı'da
Aşk şarkılarının sevilen ismi sanatçı Ferhat Göçer, geçtiğimiz günler ‘Rüya’ isimli şarkısını sevenleriyle buluşturmuştu. Ferhat Göçer, pandemi sonra ilk kez Bostancı’da sahne alacak.
23 Kasım 2021, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Aldırma Gönül Müzikali ile hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun bir turne programı olan Ferhat Göçer, 27 Kasım Cumartesi günü Bostancı'da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, "Bu konserler benim için hep vazgeçilmez olmuştur. Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı sahne alamadım. Aralıksız 16 sene konser verdiğim Bostancı’da 17'nci kez sahne alacağım. İlk kez çıkacakmışım gibi heyecanlıyım" dedi.
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