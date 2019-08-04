Ferhat Göçer: Rekabet çizgiyi aştı

Rap müziğin yükselmesi ile ilgili konuşan şarkıcı ''Bunun nedeni popçuların arasındaki rekabetin çizgiyi aşması. Pop müzikte kalitenin düşmesi.

Rap'çiler güzel bir dayanışma içindeler. Pop dünyası konserlerde 'Sen daha çok bilet sattın, onun afişi daha büyük' kavgasına tutuşuyor.

Şiraze kaymaya başladı. İşin suyunu çıkarmamak lazım'' dedi.

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Ferhat Göçer'i 12 yıllık sevgilisi Ömür Gedik de izledi.

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