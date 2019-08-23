Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, düğünde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan 'Kızım' şarkısını okudu.

'SİNAN HADİSE'YE ÖYLE BİR ŞARKI YAZMIŞ Kİ...'

Şarkı sonrası Sinan Akçıl'a dönen Ferhat Göçer şöyle söyledi: "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı."

Bunun arkasından Ferhat Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi.

BURCU KIRATLI MASADAN KALIP GİTTİ

Göçer'in açıklamalarından sonra gerilen Akçıl, "Ben şu an hayatımdaki bütün güzel şarkıları biricik karıma, eşime Burcu Kıratlı'ya söylüyorum. O da şu an burada" dedi.

Ferhat Göçer'in yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı ise oturduğu masayı terk etti.

Kıratlı, Akçıl'ın ikna çabalarından sonra düğün mekanına geri döndü.

'DENSİZ'

Yaşanan olay sonrası Instagram hesabından düğüne ait bir kareyi paylaşan Sinan Akçıl, altına şu notu düştü:

"Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir 'adamın' üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan 'kendi büyük ayıbını' düşünsün,artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır.ve Dünkü düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik"

* Geçen ocak ayında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı.







