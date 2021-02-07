Şahane bir proje, tebrikler. Bu fikrin mimarı kim?

ÇAPA 92! İnternette konuyla ilgili bir video seyrettikten sonra sınıf arkadaşımız olan Ferhat Göçer’i aradım. Onun da böyle bir proje yapmak istediğini öğrendim. Bu proje fikrini arkadaşlarımla paylaştığımda gönüllü olanlarla bir komite oluşturduk. Komitemiz; Op. Dr. Aybanu Gökçen, Uzm. Dr. Ayşe Sokullu, Prof. Dr. Betül Hatipoğlu, Prof. Dr. Elif Arıoğlu Oral, Op. Dr. Emine Barın, Uzm. Dr. Erdem Uzunoğlu, Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Dr. Fatih Sabuncu, Op. Dr. Ferhat Göçer, Uzm. Dr. Figen İnci, Prof. Dr. Gonca Gökdemir, Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, Op. Dr. Nevra Topalismailoğlu, Op. Dr. Sevim Erbek Çamurlu, Prof. Dr. Seval Masatlıoğlu Pehleva, Op. Dr. Osman Özyurt, Op. Dr. Özlem Cankurtaran’dan oluşuyor.

‘ÖNLEMİNİ AL BİRLİKTE YAŞAYALIM’

Bu süreçte böyle bir motivasyona ihtiyaç vardı, değil mi?

Tüm dünyada süreçten en çok etkilenen ve risk altında olan grup sağlık çalışanlarıdır. Herkes kendini korursa bizi de korumuş olacaklar. Bu yüzden ‘Önlemini Al Birlikte Yaşayalım’ sloganını ortaya çıkardık. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bu projeyle kaybettiğimiz meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik.

Peki, projeye ilgi nasıl?

Artık yaşamımızın bir parçası olan sosyal medya paylaşımları ile geniş kitlelere ulaştık. Instagram ve YouTube’dan ‘@capa_92’ hesabını takip ederek bizlerle iletişimde kalırsanız, çok seviniriz. Bizler kolay yetişmiyoruz. Görevlerimizi kendimizi adayarak yapıyoruz ve sadece birliktelik, karşılıklı saygı ve duyarlılık bekliyoruz

Aşıdan sonra her şey değişecek mi?

Hastalığa karşı kitlesel bir bağışıklık oluşturmak için aşı gerekli. Önemli olan bilimsel gerçeklerdir. Organizmanın virüsü tanıması ve ona karşı savunma sistemi oluşturması gerekiyor. Böylece oluşabilecek mutasyona hazırlıklı olacak ve virüsü alsa bile hastalığı hafif bir şekilde atlatabilecek ya da hiç yakalanmayacaktır.

‘Bu Son Ağıt Olsun’un derin ve can yakan sözleri var. Sizce bu son ağıt olur mu?

Dileğimiz son olması. Burada bize düşen, gerekli önlemleri alıp toplumsal bilinci ve duyarlılığı arttırarak zararı en aza indirmek. Emekleri için başta sevgili sınıf arkadaşımız Ferhat Göçer’e, değerli sanatçı sayın Zülfü Livaneli’ye, video için Horizon Ajans’a, Atlas Postprodüksiyon’a, Didem Aral’a, Bircan Silan’a ve Canan Çimenbiçer Hızarcı’ya teşekkür ederiz