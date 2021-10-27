Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Toplantıda, MHK başkanının yanı sıra, Merkez Hakem Kurulu’nun üyeleri de belirlendi. Peki, Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ BELLİ OLDU

TFF’den yapılan açıklamaya göre, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirilirken, MHK üyeleri ise şu şekilde belirlendi;

Yunus Yıldırım,

Sebahattin Şahin,

Ahmet Şahin,

Hakan Sivriservi,

Nihat Mızrak,

Kamil Abitoğlu,

Serdar Çakıroğlu,

Hikmet Öksüzoğlu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer almaktadır. Aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8 (TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.

Kara Harp okulundan 1991 yılında mezun olan Ferhat Gündoğdu, daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Master seviyesini ise Atatürk Üniversitesi'nde aldı.

Doktorasını da Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.