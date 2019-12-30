Ferhat İle Şirin final yapmadan ekranlara veda etti

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği dizinin cuma akşamı da reyting rakamları yükselmeyince 6. bölümde bitmesine karar verildi. Tv100'ün haberine göre; bu sezon birçok işi reddeden Cansu Dere'nin dizinin başarısız olmasından dolayı çok mutsuz olduğu konuşuluyor.

2017'de final yapan "Anne" dizisinin ardından puhutv'nin Şahsiyet dizisinde rol alan ve bu sezon birçok projele teklifini reddeden Cansu Dere, FOX'ta yayınlanacak 'Ferhat ile Şirin'e "evet" demişti

O3 Medya imzalı dizide; Ferhat’ı Tolga Sarıtaş, Şirin’i ise Leyla Tanlar canlandırıyordu.

10 Ocak'ta final yapacaktı

22 Kasım Cuma akşamından beri izleyici ile buluşan FOX TV'nin yeni dizisi "Ferhat ile Şirin"in 10 Ocak'ta yayınlanacak olan 8. bölüm ile final yapacağı iddia ediliyordu.







