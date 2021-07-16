Feribot kuyrukları tarihe karışacak

Bayram tatiline günler kala özellikle Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri, Assos sahili ve Edremit Körfezi’ne gitmek isteyenlerin araçları, feribot firmalarının saatsiz hizmet vermesine rağmen iskelelerde kilometrelerce kuyruk oluşmasına yol açtı. 18 Mart 2022’de açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’yle bu kuyrukların son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor. Yılda yaklaşık 4 milyon aracın feribotlarla ulaşım sağladığı boğaz trafiği, köprünün devreye girmesiyle hızlanacak.

TURİZMİ CANLANDIRACAK

Köprü ayrıca bölgedeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik, turizmciler olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanması için gün saydıklarını belirterek, “Feribotlar yoğunluk süresince aralıksız çalışıyorlar ama ortada ciddi bir trafik yükü var. Buna artan ihracatı da eklediğimiz zaman büyük kamyonların ve tırların trafiğe ciddi bir yükü oluyor” dedi.

YABANCILAR DA GELECEK

Köprünün hizmete girmesiyle Türkiye’ye gelmek isteyen Balkan coğrafyasındaki Türklerin, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi yakın coğrafyadaki yabancıların da sayısının artacağını anlatan Çelik, ulaşımdaki sıkıntının çözülmesinin bölgede Kazdağları, Çanakkale, Ayvalık ve İzmir’e kadar ciddi talep yaratmasını öngördüklerini aktardı. Çelik, bu hareketin Çanakkale esnafına, Balıkesir esnafına ciddi bir destek sağlayacağını da ekledi.

162 BİN KİLOMETRE TEL KULLANILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, ana halatları oluşturacak çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanılacak.