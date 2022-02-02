Türkiye Feribot seferleri iptal edildi! Deniz ulaşımına fırtına engeli

Feribot seferleri iptal edildi! Deniz ulaşımına fırtına engeli

Türkiye

Feribot seferleri iptal edildi! Deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde 3 Şubat Perşembe günü beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı, Bozcaada-Geyikli hattında ise tüm feribot seferleri iptal edildi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde  3 Şubat Perşembe günü beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.


Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise saat 19.00'da sefer yapılacağı belirtildi. 

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)

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