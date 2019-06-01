Feribot seferleri ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu

Çanakkale kent merkezi ile Eceabat ilçesi arasında karşılıklı işletilen feribotlarda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk, şehirler arası yollara bağlantılarda da uzun araç kuyruklarına yol açtı.

İstanbul ve Trakya'dan gelerek Balıkesir'in Ege sahiline ve İzmir'e hareket eden tatilcilerin araçları Çanakkale'de deniz ve kara yolu ulaşımında yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Bu yoğunluk, şehirler arası güzergahlara çıkan bağlantı yollarında da hissediliyor.

SÜRÜCÜLERE ŞAPKA HEDİYE

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Saim Zileli ve İlçe Emniyet Amiri Selçuk Bayram, kuyrukta bekleyen vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında, araçlardaki çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi verdi, kırmızı düdük ve şapka hediye etti.

Çocuklar, aracı kullanan ebeveynlerinin yayalara öncelik verip vermemesine, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarına riayet, seyir halindeyken cep telefonu kullanmama, hız kuralları gibi konuları değerlendirerek sürücü hakkındaki görüşlerini bu karnelere yazacak. Ülke genelinde, broşürlerde belirtilen Twitter adresine bu bilgileri gönderen çocuklardan 100'ü bisikletle ödüllendirilecek.

AA