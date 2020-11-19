Feribot seferlerine ’Covid-19’ düzenlemesi

Pertek ve Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların sefer saatleri hafta sonları 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi. Petek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Saat 00:00’dan sonra sabah 06:00’a kadar tedarikçiler ve acil durumlar için belediye feribotu çalışacak. Feribotlar hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayacak, saatinde hareket edecektir" denilirken, Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise "17.11.2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’dan itibaren geçerli olacak şekilde hafta sonları belediyemize ait feribot geçiş saatleri belirtildiği gibi düzenlenmiştir. 22 Kasım Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı nedeniyle feribot geçiş saati 07:00 ve 08:00 olarak belirlenmiştir" denildi.

DHA