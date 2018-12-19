Feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.

Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO:

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

GESTAŞ'TAN SEFER AÇIKLAMASI

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında karşılıklı olarak bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Fırtına dolayısıyla Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

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İHA