Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün (4 Kasım Pazartesi) yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi

03 Kasım 2019, Pazar 23:50 Son Güncelleme:
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Feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde bugün beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İşte iptal edilen seferler

Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)

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