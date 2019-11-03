Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün (4 Kasım Pazartesi) yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi
Kuzey Ege Denizi'nde bugün beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İşte iptal edilen seferler
Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)