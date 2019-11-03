Feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde bugün beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İşte iptal edilen seferler

Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)