Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, bu(23 Aralık Pazartesi) sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'dan da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

DHA



