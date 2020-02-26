Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün (27 Şubat Perşembe) Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
26 Şubat 2020, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada'dan, bugün saat 07.00-13.00, Kabatepe'den, saat 09.00-15.00 ile Bozcaada'dan 07.15-10.00 ile Geyikli'den saat 08.00-11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN