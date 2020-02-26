Türkiye Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün (27 Şubat Perşembe) Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada'dan, bugün saat 07.00-13.00, Kabatepe'den, saat 09.00-15.00 ile Bozcaada'dan 07.15-10.00 ile Geyikli'den saat 08.00-11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

DHA

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