Türkiye Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya 31 Mart Çarşamba günü yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

30 Mart 2021, Salı 23:32 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)

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