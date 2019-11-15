Feride Çetin anne oluyor

Feride Çetin'den güzel haber geldi. Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünya evine giren güzel oyuncu, anne olacağını takipçileriyle paylaştı.

Belirginleşen karnının gözüktüğü fotoğrafa Çetin, "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim. Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum" notunu düştü.



