Feride Hilal Akın: Başaracağıma inanmadılar

Şarkıcı Feride Hilal Akın, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk oldu

15 Temmuz 2019, Pazartesi 13:23
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Feride Hilal Akın: Başaracağıma inanmadılar

Feride Hilal Akın ''Bugüne kadar verdiğiniz en cesur karar hangisiydi?'' sorusunu, ''Ünlü olmadan önce çevremdekiler başaracağıma inanmıyordu.

 O anda önceliklerimden vazgeçip, 18 yaşıma geldiğimde herkese rest çektim. 'Kendi istediğimi yapacağım' diyerek, müziğe adım attım. 

O kadar büyük engeller çıktı ki, vazgeçmek isteseydim çok neden vardı'' şeklinde yanıtladı. 

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