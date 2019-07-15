Feride Hilal Akın: Başaracağıma inanmadılar

Feride Hilal Akın ''Bugüne kadar verdiğiniz en cesur karar hangisiydi?'' sorusunu, ''Ünlü olmadan önce çevremdekiler başaracağıma inanmıyordu.

O anda önceliklerimden vazgeçip, 18 yaşıma geldiğimde herkese rest çektim. 'Kendi istediğimi yapacağım' diyerek, müziğe adım attım.

O kadar büyük engeller çıktı ki, vazgeçmek isteseydim çok neden vardı'' şeklinde yanıtladı.