Feride Hilal Akın: Başaracağıma inanmadılar
Şarkıcı Feride Hilal Akın, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk oldu
Feride Hilal Akın ''Bugüne kadar verdiğiniz en cesur karar hangisiydi?'' sorusunu, ''Ünlü olmadan önce çevremdekiler başaracağıma inanmıyordu.
O anda önceliklerimden vazgeçip, 18 yaşıma geldiğimde herkese rest çektim. 'Kendi istediğimi yapacağım' diyerek, müziğe adım attım.
O kadar büyük engeller çıktı ki, vazgeçmek isteseydim çok neden vardı'' şeklinde yanıtladı.