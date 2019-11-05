Türk popunun romantik sanatçısı Feridun Düzağaç, 2003 yılında çıkardığı Orijinal Alt Yazılı albümü ile müzik listelerinde hatırı sayılır bir yer edinmişti.

Feridun Düzağaç'ın bu albümdeki Alev Alev şarkısı, Spotify'da en çok dinlenen parçalar arasında ilk sıradaki yerini koruyor.

25 Ekim'de, arabesk fantezi müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, DMC etiketiyle bir single çıkardı. Single çalışmasında seslendirdiği şarkı ise, Alev Alev'di. Şarkının aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli yaptı.

Ebru Yaşar'ın, Feridun Düzağaç'ın naif sesinden ziyade, daha arabesk ve daha isyankar bir üslupla söylediği Alev Alev, dinleyicileri ikiye böldü.

İşte Ebru Yaşar'ın yorumuyla Alev Alev

Bir taraf, parçayı en iyi Feridun Düzağaç'ın söylediğini, diğer taraf ise Ebru Yaşar'ın kattığı yeni tarz ile şarkının daha da anlamlandığını iddia etti.

Dinleyiciler ikiye bölünürken, Feridun Düzağaç da, Ebru Yaşar da sosyal medyada taşlandı.





Feridun Düzağaç açıklama yaptı

Tepkilere sessiz kalamayan Feridun Düzağaç, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Alev alev” adlı şarkının sayın Ebru Yaşar tarafından seslendirilmesi üzerine üretilen türetilen ve uydurulan haberlerin beni çok kıymetli üçüncü şahıslara karşı zor durumda bırakması üzerine bu açıklama zorunlu hale geldi.

Çok kısa özetlemeyi deneyeceğim. Evet ben şarkılarımı korur, dinleyici dostların hatıralarındaki ‘o hoş seda’ incinmesin ister idim. ‘İdim’ ama....

Sonra çok şeyler yaşandı, üzerine titrediğim dinleyicilerimin çoğunun dahil olduğu ‘adam asmaca’larda insafsızca sallandırıldım. Küstüm kırıldım incitildim. Bu özenin tek taraflı olduğu acı acı belletildi bana.

'Ebru Hanım'a denk geldi'

Tüm bunların detaylarını ‘korkmadan, kesmeden ve sansürlemeden yayınlayacak bir mecra’ kalmadığı için buradan paylaşmak zorunda kalıyorum. Mart ayında yaşadığım son linç üzerine kendime ve ekibime bir söz verdim; İlk isteyen söyleyecekti artık şarkılarımızı. Ve bu Ebru hanıma denk geldi.

Konu, bütünüyle bir tesadüf hikayesinden ibarettir. “Şarkılarını kimseye vermedi O’na verdi” tadındaki tüm haberler bilgim ve dahlim dışında yapılmakta ve daha önce gerekli adresleri uyarmama rağmen izansızca sürmektedir.

'Özcan Deniz'den özür diliyorum'

Hayata bakışımda kendi eserlerine kimseye layık göremeyecek kadar tapınmak olmadığı gibi ‘insan seçmek’ , ‘bahşetmek’ ve yarıştırmak da dünya görüşümde yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu, kaynağını ancak tahmin edebildiğim gereksiz haberlerde adı özellikle geçirilen sevgili Özcan Deniz’den bu vesileyle bir kez daha özür diliyorum.

On yıl önceki bir olayı bugün yaşanmış gibi haberleştirmek çok büyük bir saygısızlıktır. Konu isimler arasında değil benim içimde yaşadığım fikirler arasındaki bir tercih meselesidir. “Falancaya filancaya vermedi bana layık gördü” türünden Sayın Yaşar’ın ağzından çıkmış gibi yapılan haberler dilerim ve umarım O’nun da bilgisi ve dahli dışındadır. Aksi, büyük bir esef konusudur.

Şarkının hanımefendiye “kaça mal olduğuna” dair tüm haberleri çok ayıplıyorum.

Son olarak bugün bana iletilen benzer bir haberde adı “ şarkıya layık görülmeyenler” listesinde geçirilen çok kıymetli Sıla Gençoğlu’ndan da özür diliyorum. Bu şarkı üzerine ne kendisinin ne ekibinin bir talebi olmuştur. Değerli vaktinizden çaldım. “Derdimiz bu olsun” der, derin susarım. Saygı ile.

2 milyondan fazla izlendi

Alev Alev şarkısının pop ve arabesk versiyonunun dinleyicileri ikiye bölmesi bir yana, Ebru Yaşar'ın YouTube'da yayınladığı Alev Alev klibi kısa sürede 2 milyondan fazla kişi tarafından dinlendi.

Peki sizce Alev Alev'i en iyi Feridun Düzağaç mı, yoksa Ebru Yaşar mı söyledi?

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