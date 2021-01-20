Ferit Aktuğ ile Saadet Çamaş aşk yaşıyor

Ferit Aktuğ, eski antrenör ve oyuncu olan eşi Bahar Özdoğan'dan geçtiğimiz sene boşanmıştı. Boşanma gerekçesini 'fikir ayrılığı' olarak açıklayan 42 yaşındaki Aktuğ, yeni bir aşka yelken açtı. Saadet Çamaş ile aşk yaşamaya başlayan Ferit Aktuğ, yeni sevgilisi ile poz verdi. Çamaş, bu kareyi, "Oldu. Aile" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, sevgilisi Saadet Çamaş'ın Instagram gönderisine, "Niye olmayacaktı ki zaten?" notunu düştü.

Sosyal medyada aşkını ilan eden Saadet Çamaş'ın kalp emojisi ile karşılık verdiği paylaşıma, takipçilerinden tebrik yorumları yağdı.

Aktuğ, Bahar Özdoğan ile boşanması sonrası, "Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu korumanın değerinin bilincindeyiz. Birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini rica ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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