Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında? Ferman Akgül’ün eşi kim?

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.

1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.

Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi maNga oldu.

İlk albümlerini çıkarmadan önce grubuyla birlikte, profesyonel müzik kariyerlerine başlamak için İstanbul’a gelmiştir. "maNga" ismiyle 2004 yılında piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa’da tura çıktı. 2006 yılında ‘Bir Kadın Çizeceksin şarkısı’ FIFA06 soundtrack’inde kullanıldı.

Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan promosyon turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırılmış ve beş gün ardından hastaneden taburcu edilmiştir.

2012 yılında grubuyla birlikte "e-akustik" ve 2014'te "Işıkları Söndürseler Bile" albümlerini çıkarmıştır.

Ferman Akgül müzik dışında sinemayla da çok yakından ilgilenmektedir. Hayalleri arasında Orhan Pamuk'un önemli bir eserini beyaz perdeye uyarlamak vardır. Ayrıca maNga'nın 2009 Nisan ayında çıkan albümünün yanında verilen maNga belgeselinin yaratıcısı olmakla beraber Sagopa Kajmer, Delta gibi sanatçıların klip çekimlerinde Posthane team ile birlikte payı vardır. Sagopa Kajmer ve Kolera'nın düet şarkısı olan "Monotonluk Maratonu" şarkısının klibini çekmiştir.

Marmara Üniversitesinde sinema üzerine master yaptı. Şu an İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde doktora yapmaktadır. Aynı zamanda TRT MÜZİK kanalında " Kulaktan Kulağa " adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Ferman Akgül, ilk kez 2014 yılında, "Sıra Bizde" isimli bir single çıkarmıştır.

FERMAN AKGÜL’ÜN EŞİ BETTİNA KUPERMAN KİMDİR?

Kopenhag Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı yapmış olan Danimarka vatandaşı Bettina Kuperman, Institute of Business Consulting’den sertifikalı yönetim danışmanıdır.

Bettina, spor ve eğlence endüstrisinde stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirilmesi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bettina kariyerine İsviçre’nin Olimpiyat Başkenti olarak da bilinen Lozan kentinde başlamıştır. Aralarında UEFA ve FIBA’nın da bulunduğu çok sayıda uluslararası spor federasyonu ile çalışan Kuperman, büyük spor organizasyonlarının etkinlik adaylığı sürecinde çalışmış ve dünyanın dört bir yanındaki şehirlerle beraber Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonaları ve Kıta Şampiyonaları için etkinlik düzenleme hakkı kazanılması konularında çalışmıştır.

2009 yılında Türkiye’ye taşınmasının ardından Impact34’ü kuran Bettina Kuperman, ardı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu’nun baş danışmanı olmuştur. Kuperman, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de çalışmıştır.

Impact34, bölgedeki bir çok projeyi yönetmiş ve aralarında Türkiye, Polonya, Ukrayna, Azerbaycan ve Dubai’nin olduğu ülkelerle çalışmıştır.

2016 yılında eşi ile birlikte bir yapım şirketi açtı. 06 Records yetenek yetiştirme, sanatçıların, markaların ve konsept müzik organizasyonlarının marka kimliğini oluşturma konusunda faaliyet göstermektedik. Şu sırlarda konsepti kendilerine ait olan Türkiye’nin ilk akustik müzik festivali “unplugged music festival” ini hayata geçirmeye hazırlanıyorlar.