Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

"FUTBOLU G.SARAY'DA BIRAKMAK BÜYÜK GURUR"

Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, futbolu sarı kırmızılı takımda bırakmanın kendisi için gurur olacağını belirtmiş, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde konuşmuştu.

DHA

İlgili Haberler Fernando Muslera'ya sürpriz bir talip var



