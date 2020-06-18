Fernando Muslera hastaneden taburcu oldu

Fernando Muslera başarılı geçen ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. 6-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Muslera, hastane çıkışında "Herkese çok teşekkürler. Zor günlerimde tüm ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a ve taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere" dedi.

Muslera'nın maske taktığı ve koltuk değneği kullandığı görülürken, basın mensuplarından soru almamayı tercih etti.