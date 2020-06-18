Futbol Fernando Muslera hastaneden taburcu oldu

Fernando Muslera hastaneden taburcu oldu

Futbol

Fernando Muslera hastaneden taburcu oldu

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve 16 Haziran günü başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera, hastaneden bugün taburcu edildi.

18 Haziran 2020, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera başarılı geçen ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. 6-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Muslera, hastane çıkışında "Herkese çok teşekkürler. Zor günlerimde tüm ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a ve taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere" dedi.

Muslera'nın maske taktığı ve koltuk değneği kullandığı görülürken, basın mensuplarından soru almamayı tercih etti.

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