Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor maçının ardından şu sözleri söyledi:
Yolun çok başındayız. Daha çok maçımız var. Bundan öncesinde de böyle sıkıntılar oldu ve bunu aştık. Sonu da daha güzel şekilde bitti. Takımın hemen hemen yarısı yeni. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Lig ve Avrupa arasında yoğun maç tempomuz var. Lazio maçında o performansı gösteren, o oyunu oynayan yine bizim takımımızdı. Demek ki bu potansiyel bizde var. Yine yapabiliriz. Çok dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmamız lazım.