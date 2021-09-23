Futbol Fernando Muslera 'takımın yarısı yeni' dedi ancak Galatasaray'da takımın yarısı sürekli yeni
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Fernando Muslera 'takımın yarısı yeni' dedi ancak Galatasaray'da takımın yarısı sürekli yeni

Futbol

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık ezici mağlubiyetin ardından konuştu. Muslera, 'Genç bir takımız ve takımın yarısı yeni. İster istemez adaptasyon süreci oluyor' dedi. Ancak Muslera'nın bu analizinde gözden kaçırdığı bir nokta dikkat çekti. Galatasaray, Fatih Terim'in son döneminde her yıl takımı baştan aşağı yeniliyor.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:56 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor maçının ardından şu sözleri söyledi:

Yolun çok başındayız. Daha çok maçımız var. Bundan öncesinde de böyle sıkıntılar oldu ve bunu aştık. Sonu da daha güzel şekilde bitti. Takımın hemen hemen yarısı yeni. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Lig ve Avrupa arasında yoğun maç tempomuz var. Lazio maçında o performansı gösteren, o oyunu oynayan yine bizim takımımızdı. Demek ki bu potansiyel bizde var. Yine yapabiliriz. Çok dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmamız lazım.

Her sezon sil baştan

Her sezon sil baştan

Muslera'nın özellikle "Takımın yarısı yeni" çıkarımı hem futbol yorumcularının hem de köşe yazarlarının dikkatini çekti. Ancak Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in son döneminde (son 4 sene) takım sürekli yenileniyor ve her sezona bambaşka kadrolarla giriliyor.

Terim'in son 4 senesinde takıma transfer edilen ve ilk 11'de sıkça yer alan oyuncu sayısının çokluğu dikkat çekici. Bahsi geçen sezonlarda sezon başı ilk 11'de değişen oyuncu sayısı en az 7. Toplam transfer sayısı ise 49.

Kimler geldi kimler!

Kimler geldi kimler!

Terim'in Tudor'un yerine geldiği 2017-2018 sezonu

  • Yuto Nagatomo

2018-2019

  • Diagne
  • Marcao
  • Emre Akbaba
  • Luyindama
  • Onyekuru
  • Badou Ndiaye
  • Ömer Bayram
  • Muğdat Çelik
  • Emre Taşdemir
  • Mitroglou

2019-2020 sezonu gelenler

2019-2020 sezonu gelenler

  • Jean Michel Seri
  • Mario Lemina
  • Florin Andone
  • Marcelo Saracchi
  • Emre Mor
  • Adem Büyük
  • Himmy durmaz
  • Şener Özbayraklı
  • Radamel Falcao
  • Ryan Babel
  • Steven Nzonzi
  • Taylan Antalyalı

2020-2021 sezonu

2020-2021 sezonu

  • Mostafa Mohamed
  • Oğulcan Çağlayan
  • Peter Etebo
  • Henry Onyekuru
  • Gedson Fernandes
  • Halil Dervişoğlu
  • DeAndre Yedlin
  • Arda Turan
  • Emre Kılınç
  • Omar Elabdellaoui
  • Kerem Aktürkoğlu

2021-2022 sezonu

2021-2022 sezonu

  • Victor Nelsson
  • Cicaldau
  • Berkan Kutlu
  • Morutan
  • Sacha Boey
  • Assunçao
  • Aytaç Kara
  • Alpaslan Öztürk
  • van Aanholt

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