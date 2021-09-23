Her sezon sil baştan

Muslera'nın özellikle "Takımın yarısı yeni" çıkarımı hem futbol yorumcularının hem de köşe yazarlarının dikkatini çekti. Ancak Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in son döneminde (son 4 sene) takım sürekli yenileniyor ve her sezona bambaşka kadrolarla giriliyor.

Terim'in son 4 senesinde takıma transfer edilen ve ilk 11'de sıkça yer alan oyuncu sayısının çokluğu dikkat çekici. Bahsi geçen sezonlarda sezon başı ilk 11'de değişen oyuncu sayısı en az 7. Toplam transfer sayısı ise 49.