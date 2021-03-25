Futbol Fernando Muslera, Uğurcan Çakır'ı tebrik etti

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır'ı tebrik etti

Futbol

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır'ı tebrik etti

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, daha önce çok beğendiğini söylediği Uğurcan Çakır'ı tebrik etti. Hollanda maçında iyi bir performans göstererek galibiyete yardımcı olan Uğurcan, herkesin beğenisini kazanmıştı.

25 Mart 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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2022 Dünya Kupası elemeleri maçında Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi. Maç uzun süre 3-0 gitmiş ve Türkiye kolay bir galibiyet beklerken durum aniden 3-2'ye gelmişti.

Kritik anlarda Uğurcan Çakır ortaya çıktı. Kritik pozisyonlarda kalesini gole kapatan ve bir de penaltı kurtaran Uğurcan istisnasız herkesin övgüsünü aldı.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera da daha önce çok beğendiğini açıkladığı Uğurcan için paylaşım yaptı.

Uruguaylı kaleci "Tebrikler dev adam" mesajını paylaştı. Trabzonspor'da Uğurcan'ın takım arkadaşı Ekuban ise "Her zamanki gibi olağanüstü" yorumunu yaptı.

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