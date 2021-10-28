Futbol Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 'Artık çok yoruldum'
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Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 'Artık çok yoruldum'

Futbol

Galatasaray'ın kaptanı ve yaşayan efsanesi Fernando Muslera, milli takımdan emekli olma kararı aldı. Performansını aşağı çeken uzun yolculuklar nedeniyle zor günler geçiren Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından kararını açıklayacak.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son ayların en çok eleştirilen ismi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, uzun süredir Galatasaray-Uruguay arasında mekik dokuyor ve uzun yolculuklar onu çok yoruyor.

Milli takım aralarının lig maçlarıyla çok iç içe olması nedeniyle dinlenmeye fırsat bulamayan, yaz ayındaki 1 aylık arada tatil bile yapamayan Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından bu kararını uygulamaya koyacak. Muslera'nın bir diğer şikayeti de ailesine vakit ayıramamak.

36 yaşına girecek olan Muslera, yaşı nedeniyle artık gidişi gelişi 20 bin kilometreyi aşan yolculukları yapmak istemiyor. Galatasaray'daki performansını da aşağıya çeken bu durumu önlemek isteyen Muslera, kulüp kariyerini ise en az 3 sene daha sürdürmek istiyor.

Katar'daki Dünya Kupası'na katılıp Uruguay forması giymek isteyen Muslera, şimdiye dek 129 kez milli oldu. 2011'de Copa America'yı kazanarak en büyük milli başarısını yakalayan Galatasaraylı kaleci, 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı.

Nando'nun 2024 yılına kadar sarı kırmızılılarla sözleşmesi var.

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