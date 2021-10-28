Milli takım aralarının lig maçlarıyla çok iç içe olması nedeniyle dinlenmeye fırsat bulamayan, yaz ayındaki 1 aylık arada tatil bile yapamayan Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından bu kararını uygulamaya koyacak. Muslera'nın bir diğer şikayeti de ailesine vakit ayıramamak.