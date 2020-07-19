Fernando Muslera 9 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atmıştı. Lazio'dan Lorik Cana+para karşılığı transfer edilen Uruguaylı, 9 yıldır sarı kırmızılı formayı başarıyla giyiyor. Türkiye'ye gelen en başarılı yabancılar arasında üst sıralarda bulunan Muslera, günün anlam ve önemine dair bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'a imza attığı günün yıl dönümünü unutmayan Muslera, '9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim' yazdığı bir paylaşım yaptı ve her yıldan bir fotoğraf paylaştı.