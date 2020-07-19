Fernando Muslera'dan Galatasaray'a imza atışının yıl dönümüne özel paylaşım
Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldız kalecisi Fernando Muslera, 9 yıl önce bugün imza attığı Galatasaray'la ilgili 'hayatımı değiştiren kulüp' ifadesini kullanarak bir paylaşım yaptı.
19 Temmuz 2020, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera 9 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atmıştı. Lazio'dan Lorik Cana+para karşılığı transfer edilen Uruguaylı, 9 yıldır sarı kırmızılı formayı başarıyla giyiyor. Türkiye'ye gelen en başarılı yabancılar arasında üst sıralarda bulunan Muslera, günün anlam ve önemine dair bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'a imza attığı günün yıl dönümünü unutmayan Muslera, '9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim' yazdığı bir paylaşım yaptı ve her yıldan bir fotoğraf paylaştı.
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