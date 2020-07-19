Futbol Fernando Muslera'dan Galatasaray'a imza atışının yıl dönümüne özel paylaşım

Fernando Muslera'dan Galatasaray'a imza atışının yıl dönümüne özel paylaşım

Futbol

Fernando Muslera'dan Galatasaray'a imza atışının yıl dönümüne özel paylaşım

Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldız kalecisi Fernando Muslera, 9 yıl önce bugün imza attığı Galatasaray'la ilgili 'hayatımı değiştiren kulüp' ifadesini kullanarak bir paylaşım yaptı.

19 Temmuz 2020, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fernando Muslera 9 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atmıştı. Lazio'dan Lorik Cana+para karşılığı transfer edilen Uruguaylı, 9 yıldır sarı kırmızılı formayı başarıyla giyiyor. Türkiye'ye gelen en başarılı yabancılar arasında üst sıralarda bulunan Muslera, günün anlam ve önemine dair bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'a imza attığı günün yıl dönümünü unutmayan Muslera, '9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim' yazdığı bir paylaşım yaptı ve her yıldan bir fotoğraf paylaştı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı