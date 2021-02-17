Muslera'nın acılarını hafifletmek ve kemiklerini güçlendirmek için hem maçlardan hem de antrenmanlardan sonra kendisine özel bir çalışma programı uygulanıyor. Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca refleks geliştirici son teknoloji uygulamalarla eski formuna çabuk kavuşması sağlanan 34 yaşındaki Muslera'nın, fiziksel açıdan daha uzun yıllar kalecilik yapmasında bir engel bulunmadığı belirtiliyor.