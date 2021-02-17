Fanatik'teki haberde Muslera'nın bu sezon yaptığı bir fedakarlığa değinildi. Geçtiğimiz sezon kaval kemiği iki yerinden kırılan Muslera, ciddi bir operasyon geçirip uzun süre ayağını kullanamamıştı. Daha sonra iyileşen ve eskisinden de iyi dönen Uruguaylı kaleci, yoğun tedavi gördüğü bacağı nedeniyle soğuk havalarda sorun yaşıyor.
Futbol Fernando Muslera'nın kırılan bacağı soğuk havalarda ağrıyor
Aşırı soğukların kırık eklemlerde ve kemiklerde sızlamaya yol açtığı bilinyor. Muslera da hava sıcaklığının eksilere düştüğü karlı Kasımpaşa maçında ciddi ağrılar yaşadı. Yener İnce önderliğindeki sağlık ekibi, Muslera'ya "devam etme" uyarısında bulunmasına rağmen kaptan, bu öneriyi geri çevirdi.
Muslera'nın acılarını hafifletmek ve kemiklerini güçlendirmek için hem maçlardan hem de antrenmanlardan sonra kendisine özel bir çalışma programı uygulanıyor. Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca refleks geliştirici son teknoloji uygulamalarla eski formuna çabuk kavuşması sağlanan 34 yaşındaki Muslera'nın, fiziksel açıdan daha uzun yıllar kalecilik yapmasında bir engel bulunmadığı belirtiliyor.
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