Bilim & Teknoloji Ferrari, 75. yılına özel yeni logosunu tanıttı

Ferrari, 75. yılına özel yeni logosunu tanıttı

Bilim & Teknoloji

Ferrari, 75. yılına özel yeni logosunu tanıttı

Ferrari, Enzo Ferrari'nin markayı 1947'de kurduğu tarihi hatırlatmak adına 75. yıl dönümü logosu yayınladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 12:45 Son Güncelleme:
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1947 yılında Ferrari markasını kuran Enzo Ferrari, 1988 yılında hayata veda ettiğinde arkasında büyük bir marka bırakmıştı.

2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Ferrari, Enzo Ferrari'nin markayı 1947'de kurduğu tarihi hatırlatmak adına 75. yıl dönümü logosu yayınladı.

Orijinal Ferrari logosunun günümüze uyarlanmış bir versiyonu olan bu logo, markanın aradan geçen 75 yıla rağmen köklerine bağlı kaldığını simgeliyor. Beyaz bir arkaplan üzerine siyah klasik Ferrari logosu, şirketin günümüzde geçirdiği “en parlak” dönemlerini ifade ediyor.

İlk araç, 1940 tarihli Auto Avio Costruzioni 815 iken, 125 S yarış aracı bundan tam yedi yıl sonra tanıtıldı ve tarihteki ilk Ferrari rozetli modeli olarak yerini aldı.

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