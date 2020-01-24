Onur Binay/posta.com.tr

Bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, dünyanın en değerli 500 markasını belirlemek için yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı. Şirketlerin mali güçlerine göre yapılan araştırma kapsamında dünyanın en değerli markası, bir e-ticaret platformu olan Amazon oldu. Brand Finance, Amazon'un marka değerini 220.8 milyar dolar olarak açıkladı.

Brand Finance, Marka Gücü Endeksi'ne dayanarak Ferrari'ye 100 üzerinden 94.1 puan verdi. Bu puan, Ferrari'nin marka notunun "AAA+" olduğu anlamı taşıyor. Tüm sektörlerde, toplam 12 şirket AAA+ ünvanı alıyor. Ferrari ise aldığı 94.1 puanla diğer 11 şirketin üzerinde yer aldı.

Ferrari'nin 2019’daki Marka Gücü Endeksi'nden aldığı puan, 94.8 idi. Brand Finance'ın geçtiğimiz yıl yayımladığı verilerde, sadece 14 şirket AAA+ almayı başarmıştı ve Ferrari, geçtiğimiz yıl da AAA+ alan diğer tüm şirketleri geride bırakmıştı. Aradan geçen bir yıllık süre içerisindeyse Ferrari'nin marka değeri, yüzde 9 oranında artarak 9.1 milyar dolar olmuş oldu.

Brand Finance CEO'su David Haigh, "Lüksün somutlaşmış örneği. Ferrari dünya çapında takdir edilmeye ve istenmeye devam ediyor. Olağanüstü marka gücü bunu yansıtıyor. Asla bir Ferrari arabasına sahip olamayacak birçok tüketicinin Şahlanan At ile süslenmiş bir çanta veya saat istemesi şaşırtıcı değil, ancak şirket yönetiminin markanın geleceğinin direksiyonunda kalması ve bakımını sürdürmesi de çok önemli.” dedi.

Ferrari, her ikisi de şirketin 2020'de daha da büyümesine yardımcı olacak yeni pazar segmentlerini hedefleyen SF90 Stradale ve Ferrari Roma da dahil olmak üzere beş yeni model duyurdu. Bu arada şirket, Giorgio Armani Group ile yardımcı olmak için bir üretim anlaşması da oluşturdu.



