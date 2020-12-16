Bilim & Teknoloji Ferrari'nin başına iPhone tasarımcısı geçebilir

Ferrari'nin başına iPhone tasarımcısı geçebilir

Bilim & Teknoloji

Ferrari'nin başına iPhone tasarımcısı geçebilir

Ferrari’de Louis Camilleri'nin istifasının ardından CEO koltuğuna Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive’ın geçeceği iddia ediliyor.

16 Aralık 2020, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Ferrari CEO'su Louis Camilleri geçtiğimiz hafta kişisel nedenlerden dolayı ani bir kararla görevinden ayrıldı. Reuters'a göre Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ve mevcut CFO'su Luca Maestri, Ferrari'nin başına geçebilir. Ive, tasarım danışmanlığı şirketi LoveFrom’u kurmak için geçtiğimiz yıl Apple’dan ayrılmıştı. Maestri ise 2014 yılından beri Cupertinolu şirkette görev yapıyor.

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Camillery, Ferrari'yi yönetmeden önce uzun yıllar tütün ve gıda endüstrisinde çalışmıştı. Dolayısı ile yeni CEO'nun da otomotiv sektöründe uzman olması gerekmiyor.

Ferrari’de boşalan koltuk için Ferrari yarış takımının eski patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali ve eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao’nu da aday arasında olduğu söyleniyor.


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