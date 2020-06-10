Antika araçlara ilgi duyan Kıvanç Tatlıtuğ, bir yıl önce 1989 model Ferrari F355 Spider F1 otomobil almıştı. 200 bin Euro (1.5 milyon TL) ödediği otomobile büyük masraf yapıp, kendi zevkine göre yenilemişti. Aracı bir süre sonra 1 milyon 725 bin TL’ye satışa çıkardı. Ancak piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan Ferrari’ye bir türlü alıcı çıkmadı. Kıvanç Tatlıtuğ galeri galeri dolaşıp görücüye çıkan otomobilinin fiyatını geçenlerde 150 bin TL indirdi. Bir milyon 575 bin TL’ye yeniden satılığa çıkardı.

Galeri gibi garaj

Antika araçlara ilgi duyan Kıvanç Tatlıtuğ birkaç yıl önce 50 bin TL’ye 1992 model Chevrolet alıp 200 bin TL’ye modifiye ettirmişti. Geçen yıl 25 bin Euro değerinde ‘BMW 850’ model klasik otomobil aldı. Modifiye için de 3 bin Euro harcadı.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un bazılarını satmış olsa da garajından geçen araçlar:

● Ferrari F355 Spider

● Chevrolet Tahoe Sport

● BMW 850

● Ford Raptor

● Porsche 911 Carrera 4S

● Audi

● Maserati

● Corvette

● Infiniti

● Range Rover

● Harley-Davidson Street Glide motosiklet





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