Ferruh Taşdemir ve Eftelya Kökbudak nikah masasına oturdu!
TV programı yapımcısı ve iş insanı Ferruh Taşdemir yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı Eftelya Kökbudak ile Raffles İstanbul Hotel’de nikah masasına oturdu
Düğüne iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliğini Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı.
Evlilik cüzdanını Ajda Pekkan teslim etti
Atılan imzalar sonrası evlilik cüzdanını Ajda Pekkan gelin teslim etti.
İlk dans müziği Sinan Akçıl'dan
Çiftin ilk dans müziği ünlü müzisyen Sinan Akçıl’ın eşliğinde gerçekleşti, Sinan Akçıl çift için “Mucize” parçasını okudu.
Alişan ve Ferman Toprak da sahne aldı
Törende Sinan Akçıl’ın ardından Alişan ve Ferman Toprak sahne aldı. Ünlü isimlerin bulunduğu törende eğlenceli anlar yaşandı.
Gelin ve damatlığı ünlü modacı Hakkan Akkaya tasarladı.