Feryal Gülman evde okumak için 10 kitap seçti
Günlerdir evden dışarı çıkmayan Feryal Gülman kütüphanesinden “evdeyken mutlaka okunmalı” dediği 10 kitap seçti.
29 Mart 2020, Pazar 08:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
1) Uçurtma Avcısı (Halit Huseyni)
2) Simyacı (Paulo Coelho)
3) Şeker Portakalı (Jose Mario de vasconcelos)
4) Bülbülü Öldürmek (Harper Lee)
5) Serenad (Zülfü Livaneli)
6) Mutluluk (Zülfü Livaneli)
7) Kırmızı Pazartesi (Gabriel Marcia Marquez)
8) Yabancı (Albert Camus)
9) Masumiyet Müzesi (Orhan Pamuk)
10) Veda(Ayşe Kulin)