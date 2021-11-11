Feryal Gülman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Feryal Gülman ile Kemal Gürman arasındaki boşanma davası sürerken, eski çiftin arasındaki olaylar da son sürat devam ediyor. Kocasının sevgili ile uçakta pişti olan Feryal Gülman, eşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı….

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Feryal Gülman 1964 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Gülman İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.

FERYAL GÜRMAN KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı olan Feryal Gürman, çalışma hayatına Alarko ile başladı, sonrasında ise Leyla Alaton ile kurduğu ortaklık ile çalışmalarını gayrimenkul sektöründe sürdürdü.

Arasında 32 yıl yaş farkı olan 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile boşanması ile gündeme gelen Feryal Gürman’ın eşi Kemal Gürman ile bir oğlu bulunuyor.

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal’in babası Kemal Gülman’a 2013’te boşanma davası açmıştı. Eşini ihanetle suçlamış, yüklü bir tazminat talep etmişti. Ancak çekişmeli boşanma davası halâ sonuçlanmadı.

Önceki günlerde Feryal Gürman, tesadüf eseri hala kocası olan Kemal Gülman ve kocasının 60 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Fransa Nice’dan İstanbul’a aynı uçakta geldi.

Feryal Gürman, kendisine ulaşan basın mensuplarına o günü şu şekilde anlattı: “Monaco’dan dönüyordum. Uçağa bağlanan körükte sıra beklerken başımı bir çevirdim; göz göze geldik. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

Yerime geçtim (3 A). Kemal Gülman 3 D’ye, metresi de hemen arkama oturmaz mı? Asabım bozuldu, elim ayağım titremeye başladı. Hostese gittim, resmen ağlayarak durumu anlattım. Biraz onun yanında, biraz da arkadaşımın oğlunun yanında oturdum. Sonra mecburen yerime döndüm.

İnerken de arka arkaya denk geldik. 3 saat bana 3 yıl gibi geldi, geçmek bilmedi. Kabustan farksızdı. Hayatımın en zorlu yolculuğu oldu.”

Feryal Gülman, Kemal Gülman’ın “Bu kadın belasını arıyor” sözlerine de şu karşılığı verdi: “Bela değil, huzur arıyorum. O benim hala kocam. Evlilik devam ettiği için yeni bir zina davası açabilirim. Ayrıca havaalanına muhabir çağırsam, dudağıma ruj sürerdim.”