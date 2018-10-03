Ferzan Özpetek: Doğu’da bir film çekmek istiyorum

Hamam’ın kariyerindeki en önemli filmlerinden biri olduğunu söyleyen Ferzan Özpetek ‘16 yıllık yönetmen yardımcılığından sonra ilk filmimdi Hamam. Kısıtlı imkanlarla çekilen bir filmdi. Annem evden yemek yapıp sete gönderirdi. Filmi Venedik ve Berlin'deki festivallere almadılar. Moralim çok bozuldu. Berlin için gönderdiğimiz film orada kalmış. Cannes'dan gelen bir ekip tesadüfen filmi izledi ve Cannes’a taşıdı. Cannes’da gösterildikten sonra 15 günde tüm hayatım değişti. Hamam beni tüm dünyaya tanıttı. Ondan sonra yaptığım her filmimin çıkışı daha kolay oldu’ dedi.

Türkiye’nin Doğusu’nda film yapmayı çok istediğini dile getiren Özpetek, ‘Diyarbakır'a gitmiştim. 32 uygarlığın olduğu bir yer. İnsanı etkileyen yerler. Atmosfer, ışık, insanlar… Mayıs’ta İtalya’da bir film çekeceğim. Belki bu filmimden sonra olabilir’ diye konuştu.

ŞEBNEM BOZOKLU, ÖZPETEK'LE TANIŞMASINI ANLATTI

Söyleşiye katılan Şebnem Bozoklu da Ferzan Özpetek ile nasıl tanıştığını anlattı: ‘Dönem dönem İstanbul'da oyuncular arasında Özpetek'in Türkiye'ye gelip film yapılacağı dedikodusu yayılır. Yine 2 sene önce böyle bir dedikodu yayıldı. Bunların konuşulduğu bir günde telefonum çaldı. Görüşülmeye çağrıldım. Saat 14.47 gibi çok profesyonel bir saat geldi! Türkiye’de yönetmenler oynatmak istedikleri rolle ilgili bir küçük sahne izlemek isterler. Ferzan bir şey oynatır diye düşünüyorum. Oturduk karşılıklı Serra Yılmaz ve Ferzan Özpetek. ‘Hoş geldin Şebnem’cim. Ben çok tanımıyorum ama sen çok meşhurmuşsun, öyle diyorlar’ dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Korkunç bir giriş! Büyük efsane beni buldu ve kaybettim diye düşündüm. ‘Şebnem’cim anlat bakalım sabah uyanınca ne yaparsın, evden çıkınca ne yapıyorsun, arabayla mı gidiyorsun işe, yürüyor musun, toplu taşıma kullanıyor musun?’ gibi gayet gündelik sorular sordu ve sohbet ettik. 40 dakika sonunda beni geçiştirdiğini düşündüm. Çağırdığı bütün arkadaşlarıma benzer sorular sormuş. Çağırmayacağını düşündüğüm bir anda beni ve arkadaşlarımı film için çağırdı.’

'DENEME FİLMİ ÇEKMEM'

Ferzan Özpetek, oyuncu seçiminde deneme filmi çekmediğini, oyunculara gündelik şeyler sorduğunu söyledi. Özpetek, "Oyuncunun tavrından nasıl bir oyuncu olduğu anlaşılıyor, hiçbir zaman da yanılmadım. İçgüdüsel bir şey. Şebnem Bozoklu üstün bir oyuncu, Çiğdem Onat da öyle. Çalıştığım oyunculara aşık oluyorum. Biri ters bir şey söylese onlara düşman oluyorum. Beraber çalıştığım insanlar idol. Sette oyuncu sana heyecan veriyorsa yüzde yüz filmde izleyiciye heyecan verir" diye konuştu.

Yapımcı Tilde Corsi, Ferzan Özpetek’le Türkiye’de bir film daha çekmek istediğini söylerken, Çiğdem Onat, Özpetek’in çalışırken hem zarif hem de fazla mükemmelliyetçi olduğunu dile getirdi. Deniz Kobanbay ve Filippo Corticelli de Ferzan Özpetek’le çalıştıkları için çok şanslı olduklarını söyledi.

Söyleşinin ardından Özpetek’in 26 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek Napoli’nin Sırrı filminin fragmanı gösterildi.