Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız fesleğenli enginar çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan fesleğenli enginar çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer fesleğenli enginar çorbası tarifi arıyorsanız ve fesleğenli enginar çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "fesleğenli enginar çorbası tarifi, fesleğenli enginar çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Fesleğenli enginar çorbası tarifi

Fesleğenli enginar çorbası malzemeleri

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

½ çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy kuru soğan ince doğranmış

2 taze soğan ince doğranmış

4 adet orta boy enginar (ayıklanmış, yıkanmış, küp küp doğranmış)

1 adet küçük patates (küp doğranmış)

1/2 demet dereotu doğranmış

Taze fesleğen (doğranmış)

1 bardak süt

4 bardak su

Fesleğenli enginar çorbası yapılışı

Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tereyağını koyulur. Soğan ekleyip hafif şeffaflaşana kadar pişirilir. Patates ve enginar eklenerek karıştırarak 1 dakika kadar daha pişirilir. Taze soğanlar ilave edilir ve üzerini örtecek kadar ılık su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ateşten almadan önce taze fesleğen ekleyip bir taşım kaynatılır. Mutfak robotundan geçirilir. Bu aşamada süt ilave edilir ve çorbanın hangi kıvamda olması isteniyorsa o kıvama gelene kadar sıcak su ilavesi yapılabilir. Çorba tencereye alınarak bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır.