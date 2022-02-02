Türkiye 'Festival düzenleyeceğim' dedi, dolandırıp kaçtı!

'Festival düzenleyeceğim' dedi, dolandırıp kaçtı!

Türkiye

'Festival düzenleyeceğim' dedi, dolandırıp kaçtı!

Antalya’da kar festivali düzenleyeceğini belirterek, işyerinden 2 bin 700 kilo et alıp, parasını ödemeden kayıplara karışan 35 yaşındaki M.E. tutuklandı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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Polisi alarma geçiren dolandırıcılık olayı geçen ocak ayı içinde meydana geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar festivali düzenleyeceğini belirten M.E., 4 iş yerinden et ve tavuk ürünleri alıp, ortadan kayboldu.

Parayı almayı beklerken dolandırıldığını anlayan işyeri sahipleri, M.E.'den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, M.E.'yi kısa sürede yakaladı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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