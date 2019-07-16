Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi
Hırvatistan’da düzenlenen bir müzik festivali alanına yakın noktada yangın çıktı. Binlerce kişi tahliye edildi
Hırvatistan’ın Pag Adası’nda düzenlenen etkinlikte, alana yakın bir noktada orman yangını çıktı.
Binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken ölü ya da yaralı olmadığını aktardı.
RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI
Yangının nedeni henüz bilinmezken şiddetli rüzgar sonucu yayıldığı aktarıldı.
Festivalde ABD’li rap sanatçısı Tyga ve İngiliz rapçi Stefflon Don da bulunuyordu.