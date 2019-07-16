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Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

Hırvatistan’da düzenlenen bir müzik festivali alanına yakın noktada yangın çıktı. Binlerce kişi tahliye edildi

16 Temmuz 2019, Salı 21:00 Son Güncelleme:
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Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

Hırvatistan’ın Pag Adası’nda düzenlenen etkinlikte, alana yakın bir noktada orman yangını çıktı. 

Binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken ölü ya da yaralı olmadığını aktardı. 

RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI

Yangının nedeni henüz bilinmezken şiddetli rüzgar sonucu yayıldığı aktarıldı. 

Festivalde ABD’li rap sanatçısı Tyga ve İngiliz rapçi Stefflon Don da bulunuyordu.

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