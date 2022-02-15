Siyaset Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi, ameliyata alındı

Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi, ameliyata alındı

Siyaset

Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi, ameliyata alındı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi. Milletvekili Fetani Battal, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

15 Şubat 2022, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Fetani Battal, ameliyata alındı.

Bugün TBMM’deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


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