İzmir’de teröristlerin saldırı planını tecrübe ve dikkati ile fark eden Fethi Sekin olası bir facianın önüne geçti. Tek başına olaya müdahale eden ve son kurşununa kadar çatışmaya devam eden kahraman polis şehit düşerken, onlarca kişinin de hayatını kurtarmış oldu…





FETHİ SEKİN KİMDİR?

Fethi Sekin 1973 yılında Elâzığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun oldu ve ilk olarak Kilis’te görev aldı.

1999 yılında Bingöl'e tayin olan Fethi Sekin, Bingöl'de üç yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, İzmir'de, yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

FETHİ SEKİN’İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYIN AYRINTILARI

Fethi Sekin, 5 Ocak 2017 tarihinde mesleğindeki deneyimi ve görevi esnasındaki dikkati sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçti.

İzmir Adliyesinin C kapısına doğru gelen otomobilden şüphelenen Fethi Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden kahraman polis tabancasını çekerek korkusuzca müdahalede bulundu. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

Kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getiren Fethi Sekin, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Yanlarında RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, 2 kalaşnikof ile el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önleyen Fethi Sekin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Onlarca insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 adliye memuru, 2 polis memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.