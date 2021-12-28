Türkiye Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bindikleri lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin lastik bot motoru arıza yapınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

28 Aralık 2021, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

MUĞLA (İHA)

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