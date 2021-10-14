Türkiye Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

14 Ekim 2021, Perşembe 23:39 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA

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