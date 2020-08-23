Türkiye Fethiye'de çevre gönüllüleri 4 saatte 2 ton çöp topladı

Fethiye'de çevre gönüllüleri 4 saatte 2 ton çöp topladı

Türkiye

Fethiye'de çevre gönüllüleri 4 saatte 2 ton çöp topladı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki koyda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

23 Ağustos 2020, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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Fethiye Belediyesi ile Ölüdeniz Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Kayaköy Mahallesi'ndeki Darboğaz Koyu'nda çevre temizliği yapıldı. Teknelerle koya ulaşan gönüllülerin yaklaşık 4 saatte topladığı 2 ton kadar çöp, kıyıya getirildi. Atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel ada ve koylarından bazılarının ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

Doğal güzelliklerin korunarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bölgede yaşayan ve tatile gelenlerin çöplerini doğaya atmamasını istiyoruz. Doğa harikası coğrafyamızı temiz bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmalıyız." dedi.

AA


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