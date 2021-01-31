Türkiye Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Türkiye

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı.

31 Ocak 2021, Pazar 21:40 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.

Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

AA

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