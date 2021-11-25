Türkiye Fethiye'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Fethiye'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Türkiye

Fethiye'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir elektrik direği yan yattı. Yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

25 Kasım 2021, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fethiye'de saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla hızını artırarak etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Çarşı ve Dispanser caddeleri ile Tuzla Mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı.

Yollarda 40 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Kesikkapı Mahallesindeki Aşıklar Tepesi'ndeki bir elektrik direği yağış nedeniyle zeminin yumuşayıp, kayması sonucu yan yattı. Polis ekipleri ise evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu, suyla dolan sokaklarda kaza yaşanmaması için de önlem aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla)(DHA)

İlgili Haberler
Tüyler ürperten manzara! Okul bahçesinden çıktı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tüyler ürperten manzara! Okul bahçesinden çıktı