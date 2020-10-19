Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti.
19 Ekim 2020, Pazartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti. İlçede sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Murt deresiyle gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Çalış Plajı bölgesinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.
Ortaya çıkan manzara, erozyon nedeniyle çok miktarda toprağın denize taşındığını gözler önüne serdi.
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
AA-DHA