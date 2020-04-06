Türkiye Feti Yıldız, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Feti Yıldız, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Feti Yıldız, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, corona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 23:52 Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.

DHA


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