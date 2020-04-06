Feti Yıldız, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, corona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
06 Nisan 2020, Pazartesi 23:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.
DHA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN