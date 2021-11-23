Hicret sonrası ayet ve surelerin başka yerde nazil olmasına rağmen Medine'ye geldiği kabul edildiğinden, Fetih Suresi de Hudeybi Antlaşması'ndan sonra hicretin 6. yılında bir gece Mekke yakınlarında nazil olmuştur. Maide'den önce gelen Kum'a Suresi, Medine Sureleri listesinde yerini aldı. Güvenilir kaynaklarda bulunan şu kayıt, surenin inişi hakkında önemli bilgiler vermektedir: Hz. Ömer kendine bir soru sorar; Cevap alamayınca üç defa tekrarlasa da yine keder ve endişe içinde ayrılıyor. Şiirlerin onun hakkında çınlamasından korkuyor. Biraz sonra Hz. Peygamber'in kendisini çağırdığı rivayet edilir.

FETİH SURESİNİN TEFSİRİ

Peygamber efendimiz, yanına yaklaşınca Ömer'e az önce bildirdiği Fetih Suresi'nin ilk ayetlerini okur. Daha detaylı ve güvenilir rivayetlere göre bu olay, Hudeybi seferinin dönüşünde değil, Hudeybiye savaşları yerine, Müslümanlar için ilk bakışta tiksindirici görünen şartlar altında barışın kararlaştırıldığı bir zamanda meydana gelmiştir. Ömer, çok telaşlı ve sert bir üslupla defalarca Hz. Ben Allah'ın Resulüyüm, O Resulünü utandırmaz. “Bir süre sonra Peygamber efendimiz, Ömer'i çağırıp, dünyanın bir fetih olduğunu ona açıkladı ve Feth'ten yeni gelen surelerden bazılarını okudu.

FETİH SURESİNİN ANLAMI

Fetih suresi uzun bir sure olduğundan ilk 15 cümlesinin anlamı şu şekildedir.

1. Ant olsun, size apaçık bir fetih verdik.

2.Öyleyse Allah sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışlar. Size nimetini tamamlar ve sizi doğru yola iletir.

3. Ve Allah size şanlı bir zaferle yardım edecektir.

4. İmanlarına iman katsınlar diye, müminlerin kalplerine güven aşılayan O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

5- Müminleri, ırmaklar akan, ebedî kalacakları ve günahlarını örtecekleri cennetlere koymaktır. Allah katında büyük bir kurtuluştur.

6. Ve münafık erkek ve kadınları, Allah'a ortak koşan, Allah hakkında kötü zanda bulunan erkek ve kadınları cezalandırması. Kötülük onlara oldu. Allah onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kadar kötü bir yerdir.

7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlü ve hikmet sahibidir.

8. Elbette biz seni bir şahit, bir sevinç ve ibret elçisi olarak gönderdik.

9. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve O'nu kuvvetlendiresiniz, O'nu teşbih ve sabah akşam teşbih edesiniz diye.

10. Sana biat edenler ancak Allah'a itaat ederler. Allah'ın eli onların elindedir. Bir ittifakı bozan herkes, sadece kendi pahasına bozar. Kim Allah ile yaptığı ahde sadık kalırsa Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11. Yakında sahabeden takılanlar sana diyecekler ki: "Mallarımız ve ailelerimiz bizi korudu. Allah'tan bağışlanmamızı dile. "Onlar kalplerinde olmayan dillerle konuşurlar. De ki: 'Allah sizden zulmetmenizi veya ondan yararlanmanızı isterse, Allah'a karşı kim bir şey yapabilir? "Hayır! Allah ne yaptığınızı bilir.

12. Aslında siz Peygamber'in ve müminlerin ailelerine dönmeyeceklerini düşündünüz. Kulağa hoş geliyordu ama kötü düşündünüz ve yok edilmeyi hak eden bir topluluk oldunuz.

13. Kim Allah'a ve Peygamberine iman etmezse, onlar için bir orman ateşi hazırlamışızdır.

14. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

15. Avın peşinden gidince gerisi, yalnız kalalım, diyecekler. Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Bizimle gelemezsin. Size bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Aksine, onlar çok az anlayan insanlardır.

FETİH SURESİ FAZİLETLERİ

Zor durumda olan insanlar Fetih Suresini okurlarsa, Allah işlerini kolaylaştıracak ve onları beladan kurtaracaktır. Bunalım ve sıkıntı içinde olan bir kimse Fetih Suresini tekrar ederse, Allah rahmeti ve merhameti ile onu üzüntüden, kederden, elem ve kederden kurtarır. Allah, Fetih Suresi'ni okuyan kişinin imtihanlarını ve işini kolaylaştırır. Ramazan da Fetih Suresi okumak yaşam standardını yükseltecektir. İnsanın arzuları ve hayalleri Allah'ın izniyle gerçekleşir.