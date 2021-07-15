FETÖ davaları ve soruşturmalarda son durum

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davasından 288’i sonuçlandı. Biri halen devam ediyor. İlk derece yargılaması tamamlanan 288 davadan 57’si Ankara’da, 56’sı İstanbul’da, kalan 175 dava ise 62 ilde görüldü. Sonuçlanan 288 davada 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa süreli hapis cezası, 2870 sanığa beraat verildi. 964 sanık hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı çıktı. Haklarında karar verilen toplam sanık sayısı 8724. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar: 85 general, 1116 subay, 266 astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci, 32 sivil.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALANLAR:

24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci, 2 sivil

SÜRELİ HAPİS CEZASI ALANLAR

26 general, 775 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil, 1 mülki amir. Beraat alanlar: 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1165 er, 154 askeri öğrenci, 22 sivil.

83 DAVA KESİNLEŞTİ

İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 14 dava, istinaf mahkemelerince bozulan 15 karar var. 251 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Başsavcılığı’na intikal ettirildi. Yargıtay incelemesine gelen davalardan; 79 karar onandı, 41 karar bozuldu, 131 karar ise halen temyizde. Ayrıca ilk derece mahkemesinde karar verilen 4 dava kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti.

Yargıtay’ın onayladığı kararlar ile birlikte toplam 83 dava kesinleşti. 107 bin 193 kişi hakkında 55.245 soruşturma dosyası, 40 bin 889 kişi hakkında 30 bin 914 mahkeme dosyasında süreç devam ediyor.

İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar nezdinde toplam 86 bin 159 dosyada, 148 bin 82 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ediyor. Temyiz ya da istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35 bin 554’e ulaştı.

Fetullah Gülen hakkında 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, 27 suçtan iadesi istendi. 109 ülkeden 1022 FETÖ mensubunun iadesi istendi. 28 ülkeden toplam 118 FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi.

Hakkındaki iade talebi kabul edilen 3 kişi ile birlikte ülkemize getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 121



