Türkiye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

Türkiye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşıldı. FETÖ elebaşının yeğeni etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Selahaddin Gülen, 'Bu şahıs benim amcamdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir' dedi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 17:16 Son Güncelleme:
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FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Selahattin Gülen, "FETÖ bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen'dir.' ifadelerini kullandı. Selahaddin Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama FETÖ bir terör örgütüdür. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım" dedi. Gülen, "ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım" dedi.

Selahaddin Gülen'in örgüt içinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek deşifre ettiği öğrenildi.

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Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

Gülen, "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı" dedi.


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