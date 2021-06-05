FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Selahattin Gülen, "FETÖ bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen'dir.' ifadelerini kullandı. Selahaddin Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama FETÖ bir terör örgütüdür. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım" dedi. Gülen, "ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım" dedi.

Selahaddin Gülen'in örgüt içinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek deşifre ettiği öğrenildi.

FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni Selahaddin Gülen yakalandı İğrenç tecavüz ve istismar...FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalandı! İğrenç tecavüz ve istismar...

Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

Gülen, "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı" dedi.



